Велика Британія допоможе Україні протистояти Росії

Президент України Володимир Зеленський 7–8 жовтня здійснив офіційний візит у Велику Британію. Київ і Лондон, як багато хто вважає, підписали історичну угоду, яка зафіксувала стратегічне партнерство обох держав. Крім політичного і економічного співробітництва важливим досягненням є домовленість про переоснащення українського флоту. В чому інтерес Великої Британії робити українську армію сильнішою? Розбиралися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Першим пунктом програми візиту українського президента став королівський Букінгемський палац, де з Володимиром Зеленським і його дружиною Оленою зустрілись у шикарній тронній залі герцог і герцогиня Кембриджські – треті особи британської королівської родини після королеви, яка є головою держави, як і Зеленський.

«Безумовно, в нашому «ковідному» світі – це велика подія, тому що насправді взагалі відбувається мало візитів і двері Букінгемського палацу були закриті. Це вперше, що їх відкрили для зустрічі з державними діячами», – розповідає аналітик британського дослідницького центру Chatham House Орися Луцевич.

Іншою важливою зустріччю були переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном. Вітаючи українського президента, Джонсон сказав: «Наша прихильність Україні міцна, як скеля. Ми з вами на 100%».

Володимир Зеленський подякував Великій Британії за підтримку, «особливо зараз, коли ми бачимо агресію Росії».

Британські ракетні катери для України

Однією з важливих угод, підписаних у Великій Британії, стала домовленість про переобладнання військово-морських сил. Для України побудують сучасні ракетні катери. Для фінансування цих робіт уряд Британії надасть позику на 10 років на суму до 1,25 млрд британських фунтів. Україна матиме можливість спостерігати та навчатися під час побудови перших кораблів у Британії паралельно з модернізацією власного суднобудування, яке забезпечить будівництво наступних кораблів вже в Україні. Кошти підуть також на спорудження портової інфраструктури для базування кораблів в Очакові.

«В Україні наразі майже не лишилося спроможностей виробничих, які б могли це робити, тому Велика Британія оцінить, вони вже робили попередні візити на підприємства, оцінить, яке з підприємств може впоратися з таким завданням і, власне, перші два катери, наскільки я знаю, будуть вироблятися в Британії,але з

Перші два катери будуть вироблятися в Британії, але з залученням наших спеціалістів для того, щоб передати технології

залученням наших спеціалістів для того, щоб передати технології і методологію виготовлення», – розповідає член правління Центру оборонних стратегій Аліна Фролова, яка раніше, перебуваючи на посаді заступника міністра оборони України, брала участь у переговорах з Лондоном. Вона припускає, що перші результати угоди будуть уже через два роки.

Донбас Реалії детально розповідали про цей контракт. Одна з умов, яку обговорювали, – у майбутньому, окрім виробництва катерів в Україні, їх повинні також обладнати українськими ракетами. Офіційних повідомлень про це поки немає.

«Оскільки у нас ще немає власне того озброєння, яке би нас влаштовувало для того, щоб туди ставити, то мова йшла про те, що це має бути досить адаптивний елемент, який однозначно має бути спроектований під «Нептун», власне, або його аналог», – додає Аліна Фролова.

Стратегічне партнерство

Центральним моментом офіційного візиту президента України до Британії стало підписання нової Угоди про вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Києвом і Лондоном. Саме ця угода, підписана у резиденції британського прем’єра на лондонській Давнінґ-стріт, 10, буде визначати відносини Британії з Україною після її остаточного виходу з Європейського Союзу. В угоді йдеться зокрема і про економічне співробітництво між країнами.

«Загалом це подія і для Великої Британії, і для України, тому що Велика Британія пробує позиціонувати себе в світі пост Brexit як лідер, який є невід’ємною частиною європейської і світової архітектури безпеки. Україна – це велика європейська країна, яка намагається наблизитись до західних структур і тому такий стратегічний договір з Великою Британією, який має економічну, і політичну, і безпекову частину безумовно є good news», – вважає аналітик британського дослідницького центру Chatham House Орися Луцевич.

«Я би сказав, що відбувається накопичення таке лавиноподібне. Лавина, напевне, асоціюється з чимось негативним здебільшого, але тут ми бачимо з року в рік

Можемо говорити не про якісь кардинальні зміни, які от раптом настали у відносинах, а про поступовий нормальний прогрес

додавання нових і нових проєктів, ініціатив в українсько-британських відносинах у різних вимірах. І в економічному, і в безпековому, оборонному, і можемо говорити не про якісь кардинальні зміни, які от раптом настали у відносинах, а про поступовий нормальний прогрес у кооперації», – вважає заступник директора Центру «Нова Європа» Сергій Солодкий.

Військова допомога і стримування Росії

З 2015 року британські інструктори в рамках операції «Orbital» навчають українських військових. За цей час підготовку за стандартами НАТО пройшли вже 18 тисяч бійців ЗСУ. Цікаво, що у вересні цього року під час масштабних маневрів українські і британські військові вперше провели спільну десантну операцію.

Також для навчань з українськими моряками у Чорне море регулярно заходять військові кораблі Королівського флоту. Один з них, наприклад, прибув в Одесу саме під час візиту Володимира Зеленського до Лондона.

Велика Британія могла би допомогти створити систему стримування Росії

«Велика Британія, можливо це і плюс, що вона знаходиться поза нормандським форматом, тому що ми бачимо, що цей нормандський формат насправді досить обмежені результати приносить, він важливий для дипломатичного діалогу, але що Велика Британія могла би допомогти, це якраз допомогти Україні створити систему стримування Росії», – вважає Орися Луцевич.

«Коли Британія перебувала у складі Європейського Союзу, Британія належала до того табору, які вимагали якомога жорсткіших санкцій щодо Росії і відтак ми бачимо, що і українські дипломати наразі бачать певний позитив у виході Британії із Європейського Союзу. Велика Британія вже менше зв'язана союзницькими зобов'язаннями в рамках ЄС і може впроваджувати жорсткішу політику щодо Росії», – переконаний Сергій Солодкий.

Загалом серед багатьох позитивних прикладів у відносинах України і Великої Британії, додає Сергій Солодкий, є і декілька недопрацювань. По-перше, Лондон поки не йде на послаблення візового режиму для українців. Також, незважаючи на заяви ще у 2008 році про стратегічний характер відносин, чинний прем'єр-міністр Сполученого Королівства був в Україні тільки одного разу – у далекому 1996 році.