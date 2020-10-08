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08 жовтня 2020, Київ 20:22
Новини | Політика

Джонсон: Британія є найпалкішим прихильником України

Джонсон зустрівся з Зеленським на Даунінг-стріт

Велика Британія повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Про це після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив прем’єр-міністр Сполученого королівства Боріс Джонсон.

«Британія є найпалкішим прихильником України. Чи це наша оборонна підтримка, зусилля щодо стабілізації, гуманітарна допомога чи тісна співпраця з політичних питань, наше повідомлення чітке – ми повністю віддані підтримці суверенітету та територіальної цілісності України», – написав Джонсон у твітері.

8 жовтня Джонсон та Зеленський підписали угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

Напередодні, 7 жовтня, міністр оборони України Андрій Таран та державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес підписали меморандум про посилення співпраці у військовій і військово-технічній сферах.

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