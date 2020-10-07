Україна та Британія підписали меморандум про посилення співпраці в оборонній галузі

Міністр оборони України Андрій Таран та державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес підписали меморандум про посилення співпраці у військовій і військово-технічній сферах. Про це 7 вересня повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського, який перебуває у Великій Британії.

«Важливим є залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства у розмірі 1,25 мільярда фунтів стерлінгів. Це має суттєво підвищити ефективність і скоротити терміни реалізації спільних проєктів у оборонній сфері, що є критично важливим в умовах загострення ситуації, що триває в Чорноморському регіоні», – вказано в повідомленні зауважили в ОП.

Президент Володимир Зеленський 7–8 жовтня здійснює офіційний візит у Велику Британію. Також 7 жовтня Зеленський відвідав базу Королівських ВМС у місті Портсмуті, де оглянув авіаносець Prince of Wales.