Зеленський запросив прем’єра Британії Джонсона приїхати до України з офіційним візитом

Президент України Володимир Зеленський запросив прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона приїхати до України з офіційним візитом, повідомив Офіс президента.

Під час переговорів в резиденції британського прем’єра в Лондоні Зеленський розповів Джонсону про безпекову ситуацію на Донбасі.

Так само співрозмовники обговорили пандемію коронавірусу.

«Борис Джонсон наголосив, що Велика Британія стоїть на позиції, що кожна країна має одержати вакцину, коли її буде створено. Володимир Зеленський зазначив, що Україна має потужності для масового виробництва й очікує виготовлення вакцини», – заявили в Офісі президента.

Сторони також розмовляли про необхідність покращення товарообігу, важливість стратегічного партнерства та розвиток двосторонніх відносин.

Зеленський перебуває з офіційним візитом у Великій Британії 7-8 жовтня.