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07 жовтня 2020, Київ 19:50
Новини | Політика

«Перша аудієнція в членів королівської родини»: Зеленський зустрівся з герцогами Кембриджськими

Зеленський: людські контакти завжди найважливіші для країн

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з герцогом Кембриджськими принцом Вільямом та герцогинею Кембриджською Кетерін Міддлтон.

Це перша аудієнція президента України Володимира Зеленського у членів королівської родини.

«Людські контакти завжди найважливіші для країн. Україна та Велика Британія розділяють бачення щодо багатьох питань», – сказав Зеленський.

В Офісі президента заявили, що співрозмовники обмінялися думками з низки питань міжнародного порядку денного, зокрема щодо екологічних ініціатив, а також двосторонньої взаємодії з питань медичної реабілітації військовослужбовців, гендерної та соціальної рівності, протидії домашньому насильству.

7-8 жовтня Зеленський перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.

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