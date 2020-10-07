«Перша аудієнція в членів королівської родини»: Зеленський зустрівся з герцогами Кембриджськими

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з герцогом Кембриджськими принцом Вільямом та герцогинею Кембриджською Кетерін Міддлтон.

Це перша аудієнція президента України Володимира Зеленського у членів королівської родини.

«Людські контакти завжди найважливіші для країн. Україна та Велика Британія розділяють бачення щодо багатьох питань», – сказав Зеленський.

В Офісі президента заявили, що співрозмовники обмінялися думками з низки питань міжнародного порядку денного, зокрема щодо екологічних ініціатив, а також двосторонньої взаємодії з питань медичної реабілітації військовослужбовців, гендерної та соціальної рівності, протидії домашньому насильству.

7-8 жовтня Зеленський перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.