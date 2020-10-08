Кулеба запросив Британію приєднатися до платформи із деокупації Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем у закордонних справах і справах співдружності націй і розвитку Великої Британії Домініком Раабом і запросив Лондон приєднатися до платформи із деокупації Криму, повідомляє пресслужба МЗС.

«Голова української дипломатії подякував британському колезі за незмінну позицію Великої Британії щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів, а також відзначив практичні кроки Сполученого Королівства на підтримку обороноздатності України та впровадження реформ», – йдеться в повідомленні.

Голови зовнішньополітичних відомств України і Британії підтвердили «тотожність позицій із багатьох пунктів міжнародного порядку денного, зокрема висловившись на користь підтримання політико-дипломатичного тиску на Росію з метою примушення її до поваги міжнародних норм та припинення агресії проти України».

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав запевнення лідерів Європейського союзу в тому, що санкції ЄС проти Росії будуть діяти до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України і що ЄС готовий приєднатися до платформи з деокупації Криму.

Кулеба стверджував, що в його відомстві вже готова пропозиція до президента зі створення міжнародної платформи для переговорів із деокупації Криму.

До цього Кулеба відзначав, що Україна очікує і буде вдячна, якщо Польща стане одним із лідерів міжнародної платформи з деокупації Криму. Він також говорив, що не бачить Росію в роботі міжнародного майданчика з цього питання.

У Кремлі не раз вказували на те, що питання Криму закрите, і Росія не має наміру включати його в міжнародні переговори.