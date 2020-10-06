«Ми ніколи не зупинимо війну, якщо не будемо говорити з Росією» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності діалогу із Росією і безпосередньо президентом цієї країни Володимиром Путіним. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Politico Europe, текст якого 6 жовтня виклав на своєму сайті Офіс президента України. Повідомляється, що розмова із главою держави відбулася ще 3 жовтня.

«Я впевнений, що ми ніколи не зупинимо війну, якщо не будемо говорити з Росією. Окремий кейс – це підтримка наших західних партнерів. Але якщо ми не будемо говорити з президентом Путіним, ми не зможемо повністю відновити Україну, повернути всі наші території... Ми ніколи не здаємося і вважаємо, що в будь-якому разі в питанні припинення війни ми будемо рухатися вперед і розмовлятимемо і з партнерами, і з Росією для того, щоб повернути людей і території», – сказав Зеленський.

Він додав, що повернення утримуваних осіб «ніколи не відбулося, якби у нас не було діалогу з президентом Путіним».

«Тільки в «нормандському форматі» це не спрацьовує, цього не вистачає. У нас є питання, які не розглядалися в «нормандському форматі». Це питання повернення наших моряків, гуманітарних складнощів у кримчан, які перебувають у полоні, багато з них – за ґратами. Такі питання треба вирішувати з президентом Росії», – сказав Зеленський.

Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю одному із західних ЗМІ заявляв, що комунікація із президентом Росії нині обмежена, але предметна.

Відносини між Україною і Росією різко загострилися на початку 2014 року, після початку бойових дій на Донбасі і рішення Кремля анексувати український Крим.