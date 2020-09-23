Комунікація з президентом Росії обмежена, але предметна – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny, в якому, серед іншого, розповів про його нинішні відносини з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє сайт Офісу президента у середу.

«У нас є різні формати спілкування з президентом Путіним – це і Нормандський чотиристоронній формат, і двосторонній формат: коли є така необхідність, ми говоримо напряму. Це допомагає знайти потрібні рішення, важливі не лише для України, але й для всієї Європи. Наприклад, торік у грудні ми досягли домовленості про транзит російського газу через територію України. Це гарантує енергетичну стабільність для всієї нашої частини континенту. Розмовляв із Путіним і 26 липня – напередодні встановлення режиму припинення вогню на сході. І ми маємо найдовший режим «тиші». Комунікація з президентом Росії обмежена, але предметна. Як перфекціоніст я хотів би більшої ефективності від нашого діалогу», – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що в України з Росією складні відносини, а говорити про нормалізацію – це «накладати штампи на складні процеси».

Завтра, 24 вересня, президент Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Словацьку Республіку. Візит до Словаччини стане для Зеленського другою закордонною поїздкою за понад пів року. Перший візит минулого тижня президент України провів до Австрії.