Зеленський проведе другий після початку пандемії COVID-19 закордонний візит

Президент України Володимир Зеленський 24 вересня відвідає з офіційним візитом Словацьку Республіку, повідомляє офіційний сайт глави держави.

«У межах візиту заплановані переговори з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, прем’єр-міністром Ігорем Матовичем та головою Національної ради (парламенту) Словацької Республіки Борисом Колларом. Під час візиту планується підписання низки двосторонніх угод», – ідеться в повідомленні.

Візит до Словаччини стане для Зеленського другою закордонною поїздкою за понад пів року. Перший візит минулого тижня президент України провів до Австрії.