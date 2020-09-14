Зеленський обговорить в Австрії ситуацію на Донбасі та в Криму – канцелярія ван дер Беллена

Ситуація на Донбасі та в Криму стане однією з головних тем зустрічі федерального президента Австрії Александера Ван дер Беллена та Президента України Володимира Зеленського, яка відбудеться у Відні 15 вересня. Про це заявили у канцелярії президента Республіки Австрія, повідомляє кореспондент інформагенції «Укрінформ».

«Однією з тем буде поточна ситуація в Криму та на сході України, зокрема, необхідність дотримання режиму припинення вогню та складна гуманітарна ситуація в регіоні», – ідеться у поширеному повідомленні щодо візиту українського президента.

У канцелярії також заявили, що Австрія повністю підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, а також санкції Європейського союзу проти Росії.

Іншою важливою темою обговорення глав держав стане пандемія COVID-19 та її негативні економічні наслідки, а також розвиток економічної співпраці між обома країнами.

Також австрійська сторона планує обговорити продовження курсу реформ в Україні, спрямованих на зміцнення верховенства права та боротьбу з корупцією.

Президент України Володимир Зеленський 15–16 вересня відвідає з офіційним візитом Республіку Австрія.

Заплановані переговори глави української держави з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, федеральним канцлером Себастьяном Курцем та президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою. Володимир Зеленський та Александр Ван дер Беллен також візьмуть участь у роботі економічного форуму.