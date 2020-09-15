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15 вересня 2020, Київ 19:43
Новини | Суспільство

Австрія надасть 1 млн євро гуманітарної допомоги Донбасу

Зеленський під час пресконференції з федеральним президентом Австрії

Австрія надасть гуманітарну допомогу на 1 мільйон доларів для постраждалих від бойових дій регіонів Донбасі. Про це заявив федеральний президент Австрії Александр Ван дер Беллен на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Відні.

«Мене дуже тішить, що у межах візиту пана президента ми змогли підтвердити, що ми надамо допомогу в розмірі одного мільйона євро для подальшої підтримки цих регіонів», – цитує Він дер Беллена Офіс президента України.

Президент України Володимир Зеленський перебуває у Австрії з першим за пів року офіційним візитом.

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