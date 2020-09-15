Австрія надасть 1 млн євро гуманітарної допомоги Донбасу

Австрія надасть гуманітарну допомогу на 1 мільйон доларів для постраждалих від бойових дій регіонів Донбасі. Про це заявив федеральний президент Австрії Александр Ван дер Беллен на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Відні.

«Мене дуже тішить, що у межах візиту пана президента ми змогли підтвердити, що ми надамо допомогу в розмірі одного мільйона євро для подальшої підтримки цих регіонів», – цитує Він дер Беллена Офіс президента України.

Президент України Володимир Зеленський перебуває у Австрії з першим за пів року офіційним візитом.