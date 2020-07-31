«М’яка сила»: голова МЗС розповів, в яких країнах передусім планує працювати Український інститут

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба затвердив 30 липня стратегію Українського інституту, яка зокрема визначає пріоритетні країни для роботи установи. Про це міністр повідомив на брифінгу 31 липня.

Кулеба пояснив, що Український інститут – це установа при Міністерстві закордонних справ, що відповідає за просування «української м’якої сили у світі».

«Культура, туризм – все, що підпадає під назву «публічна дипломатія». Український інститут є нашою зброєю, нашим інструментом публічної дипломатії. Нарешті затверджена стратегія, яка визначає розвиток цієї важливої для зовнішньої політики інституції на наступні п’ять років», – сказав міністр.

За його словами, фахівці Українського інституту та експерти МЗС визначили дві групи країн для діяльності: пріоритетні та важливі. Кулеба стверджує, що єдина різниця між ними – в обсязі спрямованих на ці регіони ресурсів.

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«Ми перебуваємо в певній реальності фінансовій і людській, тому ми маємо таким чином фокусувати свою увагу, щоб досягати конкретних результатів у важливих точках. Цей поділ жодним чином не ділить країни на менш та більш актуальні, ми підходимо до цього винятково з точки зору того, яким чином ми використовуємо наявні в нас ресурси», – додав він.

Відтак в 2020 році УІ планує почати свою діяльність в таких пріоритетних країнах: Польща, Німеччина, Франція, Британія, США – і в таких важливих країнах: Угорщина, Нідерланди, Австрія, Литва, Італія.

До важливих країн у 2021 році МЗС відновить Бельгію, Ізраїль і Туреччину, у 2022-му перелік пріоритетних локацій поповнять Японія і Канада.

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«Далі ми будемо рухатися в Китай і Грузію, після цього дійдемо також до Румунії. Це наш план на п’ять років, ми будемо відкривати все нові й нові країни, щоб м’яка сила України в світі ставала все сильнішою», – підсумував Кулеба.

Український інститут був заснований у 2017 році. За результатами перегляду фінансування культурної галузі в квітні 2020 року установа повідомила, що розраховує на 60% від початкового бюджету цьогоріч, тобто 50 мільйонів гривень.