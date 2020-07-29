Рішення про надання безвізу Китаю не вплине на відносини України з іншими країнами – МЗС

Рішення про надання безвізового режиму в’їзду в Україну жителям Китаю не вплине на відносини з іншими державами. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода заявили у Міністерстві закордонних справ України.

«Формування та реалізація візової політики, у тому числі, запровадження візового/безвізового режиму для громадян іноземних країн є суверенним правом кожної держави. В контексті Вашого запиту, не вбачається жодного взаємозвʼязку між вказаним рішенням України та політикою інших країн стосовно КНР. Відповідно, дане рішення не може мати впливу на відносини України з іншими країнами», – мовиться у повідомленні.

28 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китаю, які в’їжджають в Україну з туристичною метою.

Держсекретар США Майк Помпео 23 липня виступив із різкою критикою китайського керівництва і закликом до світової спільноти покінчити зі спробами Китаю підірвати світовий порядок. Серед інших Акцій Вашингтону для посилення тиску на Китай – визнання незаконними територіальних претензій Китаю в Південно-Китайському морі, введення санкцій проти китайських громадян і фірм, причетних до посягання на свободи гонконгців, закриття китайського консульства в Г’юстоні.

21 липня Помпео під час візиту до Європи заявив, що Вашингтон хоче створити міжнародну коаліцію для протидії впливу Китаю, та звинуватив Пекін у використанні пандемії для просування власних інтересів.