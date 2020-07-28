Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для туристів із Китаю

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китаю, які в’їжджають в Україну з туристичною метою, повідомляє 28 липня пресслужба голови держави.

«Указ підписано з метою розвитку дружніх відносин між Україною та КНР, а також активізації двосторонньої співпраці у сфері туризму», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до документа, безвізовий режим в’їзду в Україну і транзитного проїзду через територію України для громадян Китаю, які в’їжджають із туристичною метою, запроваджується на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів.

Кабінет Міністрів має вжити заходів, що випливають із цього указу, додали в Офісі президента.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше Зеленський встановив із 1 серпня безвізовий режим для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія в разі перебування в Україні не більше 90 днів за півроку.

На початку червня Зеленський заявляв, що поставить завдання Міністерству закордонних справ розглянути можливість лібералізації візового режиму для іноземців, які відвідують Україну з туристичною метою.