Зеленський пропонує скасувати візи для туристів з Китаю, Австралії, Нової Зеландії, арабських країн

Президент Володимир Зеленський заявив, що поставить завдання Міністерству закордонних справ розглянути можливість лібералізації візового режиму для іноземців, які відвідують Україну з туристичною метою. Зеленський сказав про це на зустрічі з представниками туристичної галузі на території Кам’янець-Подільської фортеці в межах робочої поїздки до Хмельницької області, повідомляє його пресслужба.

Зокрема, президент пропонує скасувати візи для громадян Китаю, Австралії, Нової Зеландії чи арабських країн, які приїжджають в Україну як туристи.

«Треба лібералізувати візову політику: якщо країни скасовують візи для українців, які приїжджають до них, – ми для них скасовуємо. Нам треба конкурувати за туриста», – сказав Зеленський.

Президент також запропонував визначити в кожній області України «туристичний магніт» – об’єкт, який могли б розвивати влада і бізнес, щоб привабити туристів.

«Моя логіка була дуже проста: зробити історію «магнітів» у кожній області. Десь щось стоїть недобудоване, десь треба заново побудувати. Це ваш бізнес. Ми зацікавлені, щоб він розвивався та наповнював бюджет», – сказав Зеленський.

Україна з 16 березня закрила в’їзд в Україну для іноземців у рамках карантинних заходів через коронавірус.