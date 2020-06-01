Невже Чорногорія незабаром стане першою в Європі країною без коронавірусу?

Протягом тривалого часу не було зафіксовано жодного нового випадку зараження коронавірусом. Ця ситуація для більшості країн світу, як і раніше, залишається швидше бажанням, ніж реальною метою. Але влада Чорногорії, невеликої балканської країни з населенням близько 600 000 осіб, стверджує, що вони перебувають на межі досягнення цієї мети.

25 травня прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович оголосив, що в країні, яка розташована на Адріатичному узбережжі, не було зареєстровано жодного підтвердженого випадку захворювання. Ця заява була зроблена на наступний день після того, як одужав останній відомий пацієнт, заражений коронавірусом.

Тепер, якщо нових випадків захворювання не буде зареєстровано, Чорногорія планує оголосити себе вільною від коронавірусу країною. Відповідно до керівних принципів, встановлених Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), це може статися вже 2 червня.

Технічно, випадок Чорногорії не стане першим в Європі. Нещодавно Словенія також оголосила себе країною, вільною від коронавірусу, проте пізніше представники влади відзвітували про нові випадки зараження та підкреслили, що будь-які заяви про відсутність коронавірусу в країні можна вважати сумнівними.

Уряд Чорногорії сподівається, що вільний від коронавірусу статус посприяє відновленню туризму, який є найважливішою галуззю в економіці країни. Цей статус зможе вселити в іноземних туристів впевненість в тому, що в Чорногорії все безпечно, хоча уряд відразу зробив застереження про те, що до допуску іноземців на її територію будуть підходити вибірково.

Чорногорія була останньою європейською країною, яка зареєструвала перший випадок коронавірусної хвороби. Про першу інфекцію COVID-19 було оголошено 17 березня. В цілому влада підтвердила 324 випадки захворювання, 9 з яких виявилися летальними.

Як країна засвідчує, що вона вільна від коронавірусу?

Чорногорія заявила, що якщо до 2 червня не буде зареєстровано жодного нового випадку захворювання на COVID-19, то вона стане вільною від смертельно небезпечного вірусу. Чому саме так? 2 червня закінчаться рівно 28 днів з моменту, коли 5 травня на території країни був виявлений останній випадок зараження.

ВООЗ оголошує країну вільною від вірусу, якщо не було зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворювання по закінченню подвійного максимального інкубаційного періоду, який починає обчислюватися з часу першого контакту з інфекцією і до появи симптомів. У випадку з COVID-19 ВООЗ заявила, що максимальний інкубаційний період становить 14 днів.

У минулому ВООЗ офіційно проголошувала про те, що в тій чи іншій країні завершилася криза системи охорони здоров'я, пов'язана з якимось захворюванням. Наприклад, у 2014 році такий алгоритм застосовувався до кризи, пов'язаної з вірусом Ебола. Чи планує ВООЗ офіційно задекларувати статус Чорногорії, поки неясно.

Як вони цього домоглися?

Чорногорія заборонила всі поїздки в регіони, які стали основними осередками поширення коронавірусу: Італію, Іспанію, провінцію Хубей в Китаї, де в грудні 2019 року вірус вперше був виявлений, а також з 10 березня в Південну Корею.

Потім, з 15 березня, маленька балканська країна закрила свої кордони для всіх іноземців – за винятком тих, хто має дозвіл на тимчасове перебування або посвідку на проживання. Через два дні в країні був зареєстрований перший випадок захворювання коронавірусом.

На початку березня, щоб стримати поширення вірусу, уряд також закрив школи та заборонив проводити будь-які масові заходи під відкритим небом.

Також в країні стартувала кампанія з масового тестування людей, яка згодом була високо оцінена. Станом на 26 травня понад 12 тисяч осіб здали тести на наявність вірусу.

Уряд також ухвалив низку неоднозначних рішень, які розкритикували правозахисники. Зокрема, наприкінці березня на офіційному сайті уряду було опубліковано списки з іменами та адресами людей, які перебували на самоізоляції через підозру на наявність інфекції, а також тих, хто перебував у групах підвищеного ризику. Крім того, влада ухвалила рішення на кілька тижнів ізолювати цілий муніципалітет.

«Нехай кожен громадянин знає, хто з його сусідів або співгромадян може піддати їх ризику», – заявили в чорногорському уряді.

В результаті у публічному доступі опинилися імена та адреси понад 6 тисяч осіб – близько 1% населення Чорногорії.

Із 30 березня, у міру того, як рівень захворюваності почав знижуватися, уряд почав пом'якшувати обмеження.

Чи відновиться туристична галузь?

У своїй заяві від 25 травня Маркович заявив, що Чорногорія відкриє свої кордони для туристів із країн, в яких щодня фіксується не більше за 25 випадків зараження на 100 тисяч осіб. Серед них – Хорватія, Албанія, Словенія, Німеччина та Греція.

Цей захід не дозволить приїжджати в країну британцям та росіянам, які складають значну частину від загальної кількості іноземних туристів.

Кордони повинні відкритися на початку червня, офіційно ознаменувавши старт курортного сезону.

Туроператори, як і раніше, оцінюють майбутній сезон як важкий, але вони сподіваються що статус вільної від коронавірусу країни пом'якшить втрати для галузі, в якій працевлаштовані близько 19% працездатного населення Чорногорії. Обсяги галузі становлять приблизно п'яту частину сукупного ВВП країни.

За офіційною статистикою, минулого року Чорногорію відвідало 2,6 мільйона осіб. Цього року цифра буде набагато нижчою, а бюджет втратить близько 70% доходів, які він отримував від туризму.

Можливі підводні камені

Зоран Радованович, епідеміолог, колишній професор в Белграді, столиці сусідньої Сербії, сказав Балканській службі Радіо Свобода 19 травня, що «кожна епідемія – це, крім усього іншого, соціальне, економічне і суспільне явище».

У чорногорських чиновників, «очевидно, були свої економічні та фінансові причини: велика кількість робітників, яким вони повинні були б виплатити компенсацію, стагнація економіки та інші причини, тому влада вважала більш доцільним просто сказати, що епідемія закінчилася. Але давайте не будемо забувати, що превентивні заходи все ще застосовуються в Словенії», – сказав Радованович.

14 травня Словенія оголосила про те, що поборола епідемію коронавірусу на своїй території.

Нинішня ситуація «дозволяє послабити екстрені заходи, які було вжито для стримування та обмеження COVID-19, але вони ще не можуть бути повністю скасовані», – говорилося в пресрелізі уряду в той же день.

Прем'єр-міністр Янез Янса заявив, що Словенія була «найуспішнішою країною в ЄС у боротьбі з епідемією».

Проте вже 25 травня Словенія повідомила про новий випадок захворювання коронавірусом.

«З початку квітня» про нові випадки зараження коронавірусом не повідомляла влада крихітного Князівства Ліхтенштейн, розташованого між Швейцарією та Австрією. На сьогоднішній день в країні зафіксовано 82 випадки захворювання з одним летальним випадком на 38 тисяч осіб. Ці показники є найнижчими на всьому європейському континенті.

Ісландія також перебуває на шляху до припинення епідемії. В острівній державі було зареєстровано в цілому 1 805 випадків зараження та 10 смертей. На поточний момент в країні хворіють лише три людини. При загальній чисельності населення близько 366 000 осіб рівень інфікування в Ісландії становить 1 на 203 жителя. Ці показники вкрай високі, проте це пояснюється тим, що в країні була проведена масштабна кампанія з тестування населення.

У Чорногорії дехто скептично ставиться до заяви уряду про те, що країна позбулася коронавірусу, стверджуючи, що можливі носії інфекції можуть залишатися не ідентифікованими через недостатню кількість протестованих людей.

«Я не відчуваю себе краще або безпечніше, тому що вони перевірили дуже мало людей в Чорногорії», – сказав житель Подгориці Десанка Ракчевич в коментарі Балканській службі Радіо Свобода. – І звідки їм знати, скільки серед нас людей без серйозних симптомів?»