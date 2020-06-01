Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
01 червня 2020, Київ 23:47
Відео

Як Європа рятує літній туристичний сезон – відеорепортаж

Як Європа рятує літній туристичний сезон – відеорепортаж
Embed
Як Європа рятує літній туристичний сезон – відеорепортаж

No media source currently available

0:00 0:02:53 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Європейські країни, які мали низький рівень захворюваності на COVID-19, вдаються до нових заходів безпеки, намагаючись поновити туризм. Деякі дозволяють подорожі тільки в межах окремих регіонів, у так званих «регіональних бульбашках», а інші запроваджують тестування у пунктах пропуску на кордонах. Є й ті, хто готовий повернути туристам їхні витрати на відпустку, якщо вони раптом захворіють під час туристичної подорожі. (Відео Reuters, AFP, AP)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG