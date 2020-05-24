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25 травня 2020, Київ 01:05
Новини | Коронавірус

Чорногорія стала першою країною в Європі, що подолала COVID-19

Montenegro -- People wearing masks (mask) on the streets of Podgorica due to coronavirus outbreak, March 20, 2020.

В Чорногорії більше немає хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, відтак ця країна стала першою в Європі, котра подолала епідемію, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Інститут громадського здоровʼя в Подґориці оприлюднив заяву, ззгідно з якою в Чорногорії 20 днів поспіль не фіксували нових випадків захворювання.​

Перший випадок виявили 17 березня. Загалом захворіли 324 людини, померли дев’ятеро, вилікували 315 пацієнтів.

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Керівник Інституту Бобан Муґоша заявив, що кінець епідемії буде проголошено в разі, якщо нових захворювань не буде до 2 червня – 28 днів після останньої появи.

В країні зафіксували 1 768 випадків порушення комендантської години або інших правил запроваджених в час епідемії. Порушники сплатили штрафи на суму 106 тисяч євро. Загалом населення Чорногорії складає трохи більше 600 тисяч людей.

Віруючих причащали однією ложечкою у Чорногорії, де послабили карантинні заходи – відео
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Віруючих причащали однією ложечкою у Чорногорії, де послабили карантинні заходи – відео

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