Чорногорія не відкриває кордон для Сербії, сербські урядовці обурені

Сербські урядовці обурені тим, що Чорногорія, починаючи з 1 червня, відкриває кордони для громадян девʼяти країн, при цьому не для громадян Сербії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Премʼєр-міністр Чорногорії Душко Маркович 25 травня заявив, що будуть відкриті кордони для громадян Хорватії, Словенії, Албанії, Австрії, Німеччини, Греції, Польщі, Чехії й Угорщини. Він додав, що рішення уряду стосуватиметься й інших країн, де кількість заражених COVID-19 людей не перевищує 25 на 100 тисяч громадян.

Сербські урядовці обурені таким рішенням влади сусідньої країни. Голова уряду Ана Брнабич заявила, що «сербські туристи небажані в Чорногорії», і що Сербія не буде закривати кордони для громадян Чорногорії, за винятком тих, що «повʼязані з мафією й кримінальними кланами».

Міністр закордонних справ Івіца Дачич рішення влади Чорногорії назвав «смішним і безглуздим». Віцепремʼєр-міністр Зорана Михайлович заявила, що влада в Подгориці «проводить недемократичну політику, яка суперечить європейським цінностям».

Посол Чорногорії в Белграді Тарзан Мілошевич у відповідь на античорногорську кампанію белградських ЗМІ заявив, що остаточне рішення буде ухвалене напередодні 1 червня, з огляду на дані Інституту національного здоровʼя в Подгориці.

За його словами, в список можуть бути внесені й інші країни, де успішно долають епідемію. Посол Мілошевич висловив сподівання, що «невдовзі буде запроваджена якісна комунікація між Сербією й Чорногорією щодо вільного пересування громадян, з повагою до того, що дві країни досі зробили для захисту здоровʼя своїх громадян».

Чорногорія 24 травня повідомила, що в країні більше немає хворих на COVID-19 й таким чином стала першою державою в Європі, яка подолала коронавірус. Загалом тут захворіли 324 людини, померли 9, вилікували 315 пацієнтів.

При цьому уряд Сербії ухвалив рішення про те, що іноземні громадяни можуть із 22 травня в’їжджати до Сербії без тестування на COVID-19 та без 14-денної самоізоляції, яка досі була обовʼязковою.