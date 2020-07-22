Зеленський скасував візи для громадян шести країн

Президент України Володимир Зеленський встановив із 1 серпня безвізовий режим для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія в разі перебування в Україні не більше 90 днів за півроку. Відповідний указ №289/2020 опублікований на сайті глави держави.

«Установити з 1 серпня 2020 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів», – ідеться в документі.

В указі зазначається, що безвізовий режим з вказаними країнами встановлено «з метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства».

На початку червня Зеленський заявляв, що поставить завдання Міністерству закордонних справ розглянути можливість лібералізації візового режиму для іноземців, які відвідують Україну з туристичною метою.