«Процес запущений»: Кулеба розповів про підсумки зустрічі з делегатами Ірану щодо збиття літака «МАУ»

Іран «включився» в переговорний процес щодо розслідування збиття літака «Міжнародних авіаліній України», повідомив на онлайн-брифінгу 31 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це він сказав за підсумками перемовин із іранською делегацією, які відбулися напередодні. За словами Кулеби, переговори тривали 11 годин і пройшли «в конструктивному дусі».

«Іран включився в переговорний процес щодо встановлення всіх обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності і виплати всіх необхідних компенсацій. Процес започатковано. На жаль, лише зараз, за багато місяців після того, як трагедія сталася, але цей процес запущений. Друге. Іран погодився виконати всі свої зобов’язання за міжнародними конвенціями у сфері авіації, учасником яких він є. Це означає, що ми можемо будувати відповідну роботу конструктивно», – сказав Кулеба.

Читайте також: Близькі загиблих у рейсі PS752: спершу треба знати правду, потім – говорити про компенсації

Він висловив сподівання, що іранська сторона й надалі буде дотримуватися такої позиції. Водночас, за словами міністра, Київ має план дій в разі, якщо цього не станеться.

«Ми налаштовані на конструктивну взаємодію з іранською стороною, якщо з їхнього боку спостерігатимемо таке ж ставлення. Якщо ми побачимо, що процес йде не туди, штучно затягується, ми готові до альтернативних сценаріїв. Запевняю, що ми докладемо всіх зусиль і готові до того, щоб будь-яким шляхом забезпечити справедливість і відкшодування всіх збитків та виплати компенсацій», – зазначив він.

Також, додав Кулеба, під час переговорів сторони домовилися про те, як структурувати подальші перемовини, вони відбуватимуться на різних рівнях: слідчих, технічних експертів, юристів.

У Києві 30 липня з участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій за збиття Іраном літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752.

Водночас низка родичів загиблих виступає за те, щоб обговорення компенсацій відбувалося після розкриття всіх обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності.

Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах. Україна відкидає таку пропозицію.