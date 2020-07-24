США «перехопили» іранський пасажирський літак у небі над Сирією

Центральне командування США, яке спостерігає за операціями США на Близькому Сході, заявило, що американський винищувач F-15 23 липня «провів стандартний візуальний огляд пасажирського авіалайнера Mahan Air на безпечній відстані близько 1000 метрів» під час повітряної місії неподалік військової бази коаліції Ет-Танф у Сирії (невелика база в пустелі поблизу кордону з Йорданією та Іраком).

«Візуальний огляд був проведений для гарантування безпеки персоналу коаліції в гарнізоні Ет-Танф», – заявив офіційний представник Центрального командування США Білл Урбан.

Він додав, що «як тільки пілот F-15 визначив літак як пасажирський лайнер Mahan Air, F-15 успішно віддалився від літака. Професійне перехоплення проводилося відповідно до міжнародних стандартів».

Заява була зроблена після того, як іранська державна телекомпанія IRIB повідомила, що два американські винищувачі наблизилися до іранського пасажирського літака в сирійському повітряному просторі, в результаті чого іранський пілот швидко змінив висоту, щоб уникнути зіткнення, а кілька пасажирів постраждали.

Іранський літак, що належить Mahan Air, прямував з Тегерана в Бейрут. Адміністрація бейрутського летовища повідомила, що ввечері іранський літак успішно приземлився в ліванській столиці.

«Всі пасажири здорові, але деякі мають легкі травми. Більшість постраждали від шоку і переляку», – повідомив представник аеропорту.

В МЗС Ірану заявили, що у зв’язку з інцидентом будуть вжиті необхідні юридичні і політичні заходи.

Ізраїль і США давно звинувачують Mahan Air в доставці зброї для бойовиків підтримуваного Іраном ліванського збройного руху «Хізбалла» і пов’язаним з Тегераном угрупованням в Сирії та регіоні.