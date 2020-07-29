Іран запустив підземні балістичні ракети під час навчань

Іранський Корпус вартових Ісламської революції запустив підземні балістичні ракети у рамках навчань в Ормузькій протоці, в яких використовує копію американського авіаносця.

За день до цього іранські військові під час навчань випустили ракету з вертольота по цьому кораблю.

Окремо копію авіаносця атакували безпілотники, повідомило 29 липня державне телебачення, яке наразі не оприлюднило відео запуску ракет і не назвало їх тип.

Військові США заявили, що через запуск іранських балістичних ракет американські сили на авіабазі Аль-Дафра в Абу-Дабі (ОАЕ) й авіабазі Аль-Удейд у Катарі були приведені у стан бойової готовності.

«Інцидент тривав протягом декількох хвилин», – заявила прессекретар Центрального командування Бет Ріордан.

Обидві бази розташовані за сотні кілометрів від того місця, де Іран розмістив копію авіаносця.

Тегеран, який виступає проти присутності американських і західних флотів у Перській затоці, часто проводить військово-морські навчання в Ормузькій протоці.

Напруженість між Тегераном і Вашингтоном зросла з 2018 року, коли США вийшли з ядерної угоди 2015 року між Іраном та світовими державами і знову застосували санкції, які шкодять іранській економіці.