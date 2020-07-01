Президент Ірану назвав «незаконною» присутність США у Сирії і закликав Путіна й Ердогана втрутитися

Президент Ірану Хасан Роугані у розмові по відеоконференцзв’язку з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і президентом Росії Володимиром Путіним назвав «незаконною» присутність США в Сирії і закликав це припинити.

«Незаконна присутність сил США в Сирії має негайно припинитися», – сказав Роугані.

Він заявив, що «ніякого військового рішення» для Сирії не існує, але підтвердив «рішучість» Тегерана у намірі знищити бойовиків угруповання «Ісламська держава».

«Ми продовжуємо підтримувати міжсирійський діалог і підкреслюємо нашу рішучість боротися з тероризмом з боку «Ісламської держави», «Аль-Каїди» та інших пов’язаних з тероризмом груп», – сказав Роугані.

Президент Росії Володимир Путін, у свою чергу, заявив про необхідність мирного діалогу між воюючими сторонами в Сирії, де в результаті конфлікту загинули понад 380 тисяч людей і мільйони стали біженцями.

«Боротьба з тероризмом триватиме доти, доки він не буде повністю ліквідований у Сирії та регіоні в цілому», – сказав Путін.

Путін також назвав «гарячими точками тероризму» сирійський Ідліб та ще кілька регіонів Сирії.

Переговори у так званому Астанинському форматі, в якому три країни обговорюють конфлікт в Сирії, стали першими з вересня минулого року.

Іран і Росія є прихильниками президента Сирії Башара Асада, в той час як Туреччина закликала до його повалення і підтримки опозиційних повстанців. Всі три країни також ведуть боротьбу із залишками угруповання «Ісламська держава».

Після заяви президента США Дональда Трампа в грудні 2018 року про те, що він віддав наказ про виведення всіх 2000-2500 американських військовослужбовців з Сирії, Сполучені Штати планують завершити виведення більшої частини своїх військ вже наприкінці цього року.

Туреччина і Росія у березні домовилися про припинення вогню в контрольованій повстанцями провінції Ідліб після багатомісячного наступу сирійських сил, підтримуваних Росією. В рамках угоди про припинення вогню турецькі і російські війська проводять спільне патрулювання в буферній зоні між бойовиками-повстанцями і сирійськими урядовими силами уздовж ділянки стратегічної автомагістралі М4, яка з’єднує Алеппо з Латакією на узбережжі Середземного моря.