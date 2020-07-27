Іран розмістив в Ормузькій протоці копію американського авіаносця для навчань – ЗМІ

Супутникові знімки свідчать, що Іран розмістив копію американського авіаносця в Ормузькій протоці, можливо, щоб використовувати його для військово-морських навчань, повідомили 27 липня інформаційні агенції Reuters і AP.

За даними ЗМІ, корабель, який нагадує авіаносець класу «Німіц», можна побачити на зображеннях, наданих американською компанією Maxar Technologies.

Іранська влада не підтверджувала проведення якихось навчань за участі копії авіаносця.

Тегеран, який виступає проти присутності американських і західних флотів у Перській затоці, часто проводить військово-морські навчання в Ормузькій протоці.

Напруженість між Тегераном і Вашингтоном зросла з 2018 року, коли США вийшли з ядерної угоди 2015 року між Іраном та світовими державами і знову застосували санкції, які шкодять іранській економіці.