Іран просить Інтерпол допомогти з арештом Трампа

Іран видав ордер на арешт президента США Дональда Трампа через вбивство іранського генерала Касема Солеймані на початку 2020 року. Прокуратура Ірану звернулася в Інтерпол з вимогою оголосити Трампа в міжнародний розшук, повідомило агентство Fars.

Крім Трампа, у списку, направленому в Інтерпол, ще 35 осіб. Як вважає іранська влада, всі вони причетні до загибелі Солеймані. Тегеран звинувачує їх у вбивстві і тероризмі. Імена цих 35 осіб не повідомляють, але, за даними прокуратури Ірану, це військові і цивільні чиновники.

У прокуратурі Ірану також заявили, що продовжать займатися цим питанням і після закінчення часу перебування Трампа на посаді.

Малоймовірно, що Інтерпол задовольнить прохання Тегерана, пишуть американські ЗМІ. Принципи роботи агентства забороняють йому робити які-небудь дії політичного характеру.

Білий дім повідомлення Тегерана поки що не прокоментував. Інтерпол також наразі не реагував на цю заяву.

Командувач спецпідрозділом «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції Касем Солеймані був убитий 3 січня 2020 року в Багдаді у результаті авіаудару США. Тегеран відповів ракетним ударом по двох іракських військових базах з американськими військовими. Десятки військовослужбовців США були поранені.