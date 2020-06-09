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09 червня 2020, Київ 16:04
Новини | Міжнародні

В Ірані засудили до страти обвинуваченого в причетності до загибелі Солеймані

Командувач спецпідрозділом «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції був убитий 3 січня в Багдаді в результаті авіаудару США

Іранська влада засудила до смертної кари обвинуваченого в причетності до вбивства генерала Касема Солеймані на початку 2020 року.

За версією слідства, засуджений співпрацював з американською й ізраїльською розвідками і передав їм дані про місце перебування генерала.

Подробиць про те, чим займався засуджений, коли і як його затримали, а також про суд над ним, не наводять.

Командувач спецпідрозділом «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції був убитий 3 січня в Багдаді в результаті авіаудару США.

Тегеран відповів ракетним ударом по двох іракських військових базах із американськими військовими. Десятки військовослужбовців США були поранені.

В Іраку прощаються із генералом Солеймані
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В Іраку прощаються із генералом Солеймані

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