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24 січня 2020, Київ 08:58
Новини | Міжнародні

США наклали санкції на чотири енергетичні фірми, які допомагали іранським силам «Кудс»

Під санкції США потрапили дві компанії з Гонконгу, одна – із Шанхаю, ще одна – з Дубая

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Сполучені Штати наклали економічні санкції на чотири енергетичні компанії, які звинувачують у допомозі силам «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції.

За даними Міністерства фінансів США, під санкції потрапили дві компанії з Гонконгу, одна – із Шанхая, ще одна – з Дубая.

У США стверджують, що ці компанії допомагали Національній іранській нафтовій компанії експортувати товари вартістю «сотні мільйонів доларів».

У ніч на 3 січня в столиці Іраку Багдаді унаслідок американського авіаудару загинув командувач сил «Кудс» генерал Касем Солеймані.

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