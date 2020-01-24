США наклали санкції на чотири енергетичні фірми, які допомагали іранським силам «Кудс»

Сполучені Штати наклали економічні санкції на чотири енергетичні компанії, які звинувачують у допомозі силам «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції.

За даними Міністерства фінансів США, під санкції потрапили дві компанії з Гонконгу, одна – із Шанхая, ще одна – з Дубая.

У США стверджують, що ці компанії допомагали Національній іранській нафтовій компанії експортувати товари вартістю «сотні мільйонів доларів».

У ніч на 3 січня в столиці Іраку Багдаді унаслідок американського авіаудару загинув командувач сил «Кудс» генерал Касем Солеймані.