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16 січня 2020, Київ 16:40
Новини | Міжнародні

Іран збагачує більше урану, ніж до угоди 2015 року – Роугані

«Тиск на Іран збільшився, але ми продовжуємо просуватися вперед», – сказав Хасан Роугані у телепромові 16 січня

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Президент Ірану Хасан Роугані заявляє, що Іран зараз збагачує більше урану, ніж до підписання в 2015 році ядерної угоди, яка обмежувала ядерну програму Ірану в обмін на послаблення санкцій.

«Тиск на Іран збільшився, але ми продовжуємо просуватися вперед», – сказав Роугані у телепромові 16 січня, наполягаючи при цьому, що Іран не розглядає повний вихід з ядерної угоди.

Тим часом, голова європейської дипломатії Джозеп Борель, що зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммедом Джавадом Заріфом у кулуарах конференції в Індії 16 січня, сказав йому, що ядерна угода нині є «важливою, як ніколи», враховуючи зростання напруженості на Близькому Сході.

Цього місяця Іран заявив про намір відмовитися від будь-яких обмежень, передбачених ядерною угодою 2015 року. Уряд цієї країни анонсував п’ятий етап відступу від прописаних в документі зобов’язань.

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Згідно з заявою, яку цитували офіційні медіа, країна відмовиться від «обмеження кількості центрифуг», які використовує для збагачення урану.

Угода, укладена 2015 року, передбачає полегшення санкцій проти Тегерана в обмін на обмеження ядерної діяльності Ірану. Документ підписали п’ять постійних членів Ради безпеки ООН, Німеччина та Європейський союз, але США вийшли від угоди у 2018 році й запровадили нові санкції, які можуть зашкодити фірмам, що ведуть бізнес з Іраном.

Європейські учасники угоди – Франція, Велика Британія та Німеччина – заявили про відданість домовленостям, але Тегеран неодноразово вимагав зробити більше, щоб зменшити вплив американських санкцій. Тегеран також відійшов від дотримання окремих пунктів угоди, активізувавши свою ядерну програму.

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