США готові зустрітися з іранським урядом «без попередніх умов» – голова Пентагону

Міністр оборони США Марк Еспер заявив 12 січня, що адміністрація США готова до відкритих переговорів з Іраном «без попередніх умов», щоб опрацювати «низку кроків, завдяки яким Іран стане більш нормальною країною».

«Президент не висунув жодних попередніх умов, крім того, щоб сказати, що ми готові зустрітися з іранським урядом», – сказав Еспер у коментарі на американському телебаченні.

Тим часом, Німеччина, Франція і Велика Британія закликали Тегеран дотримуватися умов ядерної угоди 2015 року, що обмежувала ядерну програму Ірану в обмін на послаблення санкцій.

У спільній заяві 12 січня канцлер Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і британський прем'єр-міністр Боріс Джонсон наголосили: «важливо, щоб Іран повернувся до повного дотримання своїх зобов'язань за ядерною угодою».

У спільній заяві лідери трьох країн наголосили на важливості «відповісти на спільне занепокоєння через дестабілізуючу регіональну діяльність Ірану, зокрема з приводу його ракетної програми».

Минулого тижня Іран заявив про намір відмовитися від будь-яких обмежень, передбачених ядерною угодою 2015 року. Уряд цієї країни анонсував п’ятий етап відступу від прописаних в документі зобов’язань.

Згідно з заявою, яку цитували офіційні медіа, країна відмовиться від «обмеження кількості центрифуг», які використовує для збагачення урану.

Угода, укладена 2015 року, передбачає полегшення санкцій проти Тегерана в обмін на обмеження ядерної діяльності Ірану. Документ підписали п’ять постійних членів Ради безпеки ООН, Німеччина та Європейський союз, але США вийшли від угоди у 2018 році та запровадили нові санкції, які можуть зашкодити фірмам, що ведуть бізнес з Іраном.

Європейські учасники угоди – Франція, Велика Британія та Німеччина – заявили про відданість домовленостям, але Тегеран неодноразово вимагав зробити більше, щоб зменшити вплив американських санкцій. Тегеран також відійшов від дотримання окремих пунктів угоди, активізувавши свою ядерну програму.