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19 січня 2020, Київ 14:41
Новини | Міжнародні

Іран погрожує «переглянути співпрацю» з МАГАТЕ в разі «нечесних» дій Європи

Про це спікер парламенту Алі Ларіджані сказав в ефірі державного телебачення

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Якщо європейські країни «нечесно» використає механізм врегулювання суперечок, передбачений ядерною угодою 2015 року, Іран «серйозно перегляне співпрацю» з Міжнародним агентством з атомної енергії, застеріг 19 січня спікер іранського парламенту Алі Ларіджані.

Про це Ларіджані – колишній головний представник Тегерану в ядерних переговорах – сказав в ефірі державного телебачення.

«Ми чітко зазначаємо, що якщо Європа з будь-якої причини використає статтю 37 ядерної угоди нечесно, Іран ухвалить серйозне рішення щодо співпраці з агенцією», – цитує Ларіджані агенція AFP.

Минулого тижня Німеччина, Велика Британія і Франція оголосили про запуск механізму врегулювання суперечок, прописаний у Спільному всеосяжному плані дій (відомому як ядерна угода 2015 року).

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Представники європейських країн-підписантів заявили, що, хоча ця процедура може призвести до санкцій ООН проти Ірану, вони тим не менш не долучаються до кампанії Вашингтону з «максимального тиску» на Тегеран.

16 січня президент Ірану Хасан Роугані заявив, що Тегеран зараз збагачує більше урану, ніж до підписання в 2015 році ядерної угоди.

Угода, укладена 2015 року, передбачає полегшення санкцій проти Тегерана в обмін на обмеження ядерної діяльності Ірану. Документ підписали п’ять постійних членів Ради безпеки ООН, Німеччина та Європейський союз, але США вийшли від угоди у 2018 році й запровадили нові санкції, які можуть зашкодити фірмам, що ведуть бізнес з Іраном.

Європейські учасники угоди – Франція, Велика Британія та Німеччина – заявили про відданість домовленостям, але Тегеран неодноразово вимагав зробити більше, щоб зменшити вплив американських санкцій. Тегеран також відійшов від дотримання окремих пунктів угоди, активізувавши свою ядерну програму.

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