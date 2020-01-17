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17 січня 2020, Київ 23:08
Новини | Міжнародні

Іран не зможе приймати матчі міжнародного рівня з футболу – AFC

Стадіон у Тегерані (фото ілюстративне)

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Федерація футболу Ісламської Республіки Іран повідомила 17 січня, що іранські команди не зможуть грати міжнародні матчі у себе на батьківщині. Повідомляється, що відповідне рішення ухвалила Азійська конфедерація футболу (AFC).

Іранські футбольні чиновники не повідомили, чи пов’язане це рішення зі збиттям українського літака поблизу Тегерана.

Напівофіційне інформаційне агентство Mehr заявило з посиланням на представника іранської Федерації футболу, що країна повністю готова прийняти у себе різні команди, як це було раніше, із дотриманням гарантій безпеки.

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У Федерації заявили про намір зустрітися з представниками Азійської конфедерації футболу, щоб висловити незгоду з рішенням.

Іран представлений чотирма командами в Лізі чемпіонів AFC.

У минулому сезоні команди Саудівської Аравії не їздили до Ірану, тому що Іран і Саудівська Аравія розірвали дипломатичні відносини в 2016 році. Ігри між командами Саудівської Аравії та Ірану проходили в Об’єднаних Арабських Еміратах.

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