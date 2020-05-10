Іран заявляє про готовність до обміну утримуваними без попередніх умов

Іран готовий до повного обміну в’язнями зі Сполученими Штатами, заявляє речник уряду країни Алі Рабіеї. За його словами, Вашингтон ще не відповів на цю пропозицію. Про це Рабіеї повідомив новинному сайту Khabaronline 10 травня.

«Ми оголосили, що готові без будь-яких передумов обмінятися ув’язненими і обговорювати це питання, але американці ще не відповіли», – повідомив представник уряду.

Він додав, що влада Ірану «занепокоєна безпекою та здоров’ям іранців у в’язницях», а відповідальність за їхній стан в американських тюрмах несе Вашингтон.

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«Вашингтон знає про нашу готовність, і ми вважаємо, що немає потреби в третій країні для посередництва між Тегераном і Вашингтоном для обміну в’язнями», – цитує видання Рабіеї.

Минулого тижня західні медіа повідомили, що Тегеран і Вашингтон обговорюють угоду про можливість звільнення ветерана військово-морських сил США Майкла Вайта в обмін на громадянина Ірану, утримуваного США. У березні Вайта тимчасово випустили з в’язниці в рамках заходів із протидії коронавірусній пандемії.

За деякими даними, Іран утримує щонайменше чотирьох американців, в тому числі бізнесмена американсько-іранського походження Сіамака Намазі, його батька Бакера Намазі, а також захисника довкілля та підприємця Морада Тахбаза.

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Іран заявляє, що Вашингтон тримає у в’язницях 20 іранців.

В грудні 2019 року дві країни, які перебувають у напружених відносинах, обмінялися ув’язненими – Тегеран звільнив громадянина США Сюеа Вана, а до Ірану зі Сполучених Штатів повернувся утримуваний доти іранський науковець Масуд Солеймані.