Розшифровка підтвердила незаконне втручання в роботу літака – Єнін про збитий в Ірані «Боїнг»

Розшифровка бортових самописців зі збитого над Тегераном українського літака підтвердила спричинення катастрофи зовнішніми чинниками, заявив у твітері заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

«Вдячний всім партнерам, які допомогли наблизити цей момент. «Чорні ящики» від PS752 були успішно зчитані та розшифровані. Розшифровка підтвердила факт незаконного втручання в роботу літака», – написав Єнін.

Він повідомив, що офіційний Київ чекає іранську сторону на перший раунд переговорів наступного тижня.

Напередодні органи розслідування авіаційних інцидентів Франції, а також Канади повідомили, що інформація з обох бортових реєстраторів українського пасажирського літака, збитого в Ірані на початку січня, повністю знята і здійснений її попередній аналіз. Що саме з’ясовано наразі невідомо. Інформацію з обох самописців, які Іран після тривалих зволікань урешті передав до Парижу, зняли 20 липня, 21 липня почався її попередній аналіз. Усі отримані дані передали представникам Ірану.

Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах.