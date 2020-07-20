У Франції успішно завантажили дані з «чорної скриньки» літака МАУ

Французьким спеціалістам вдалося успішно завантажити дані з однієї з «чорних скриньок» зі збитого в січні біля Тегерана літака «Міжнародних авіаліній України». Про це повідомляє французьке Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації.

Вдалося завантажити дані, зокрема про саму подію, з CVR-скриньки, яка відповідає за записи розмов у кабіні пілотів.

Дані передали Бюро з розслідування авіаційних подій Ірану.

20 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що вітає направлення бортових самописців зі збитого в січні біля Тегерана українського літака до Франції, очікує результатів розшифровки та сподівається на початок переговорного процесу з Іраном щодо відповідальності за катастрофу.

18 липня передачу «чорних скриньок» Франції підтвердили і офіційні особи Ірану.

2 липня країни міжнародної групи з координації допомоги жертвам збитого в Ірані українського літака, до якої входять Україна, Канада, Афганістан, Велика Британія і Швеція, підписали Меморандум про взаєморозуміння у співробітництві на переговорах щодо виплати компенсацій Іраном. Документ визначає Україну речником, що від імені групи буде вести перемовини з Іраном.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).