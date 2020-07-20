Україна очікує результатів розшифровки «чорних скриньок» збитого літака і переговорів з Іраном – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вітає направлення бортових самописців зі збитого в січні біля Тегерана українського літака до Франції, очікує результатів розшифровки та сподівається на початок переговорного процесу з Іраном щодо відповідальності за катастрофу.

«Наші експерти з Національного бюро розслідування авіакатастроф також беруть участь у процесі розшифровки скриньок. Процес розпочнеться з узгодження методики зчитування інформації зі скриньок, після чого експерти перейдуть до практичної частини робіт. Роботи можуть бути завершені доволі швидко, але все залежить від технічного стану скриньок. Впевнений, що бездоганна репутація французького Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації й участь найкращих канадських, американських та українських експертів забезпечить максимальний рівень міжнародного визнання результатів такого дослідження. Україна з нетерпінням чекає на результати розшифровки «чорних скриньок» та початок переговорного процесу з Іраном», – повідомив Зеленський у фейсбуці.

Він також наполіг на тому, що рідні та близькі загиблих у катастрофі повинні отримати «належні компенсації» від іранської сторони.

«Іран має провести повне, прозоре та незалежне розслідування відповідно до міжнародних стандартів», – наголосив Зеленський.

Французьке Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації у понеділок в твітері підтвердило, що бортові самописці збитого в Ірані українського авіалайнера офіційно доставлені до бюро з Ірану. Дослідження «чорних скриньок» має розпочатися в Парижі 20 липня. 18 липня передачу «чорних скриньок» Франції підтвердили і офіційні особи Ірану.

2 липня країни міжнародної групи з координації допомоги жертвам збитого в Ірані українського літака, до якої входять Україна, Канада, Афганістан, Велика Британія і Швеція, підписали Меморандум про взаєморозуміння у співробітництві на переговорах щодо виплати компенсацій Іраном. Документ визначає Україну речником, що від імені групи буде вести перемовини з Іраном.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).