Іранське суспільство й досі хоче почути від влади: чому був збитий український літак (відео)
20 липня у Франції розпочалася процедура дослідження «чорних скриньок» збитого в Ірані літака «Міжнародних авіаліній України». З моменту катастрофи пройшло вже кілька місяців, однак в іранському суспільстві питання справедливості та відповідальності влади Ірану за збиття українського «Боїнга» не зникає. Хештег #ЧОМУвиЗБИЛИ, який адресується іранській владі, досі актуальний навіть під час пандемії коронавірусу. Чому катастрофа українського літака досі важлива для іранського суспільства? Про це розповідає Ханна Кавіані, журналістка Іранської служби Радіо Свобода.
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