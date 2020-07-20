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20 липня 2020, Київ 20:45
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Іранське суспільство й досі хоче почути від влади: чому був збитий український літак (відео)

Іранське суспільство й досі хоче почути від влади: чому був збитий український літак (відео)
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Іранське суспільство й досі хоче почути від влади: чому був збитий український літак (відео)

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20 липня у Франції розпочалася процедура дослідження «чорних скриньок» збитого в Ірані літака «Міжнародних авіаліній України». З моменту катастрофи пройшло вже кілька місяців, однак в іранському суспільстві питання справедливості та відповідальності влади Ірану за збиття українського «Боїнга» не зникає. Хештег #ЧОМУвиЗБИЛИ, який адресується іранській владі, досі актуальний навіть під час пандемії коронавірусу. Чому катастрофа українського літака досі важлива для іранського суспільства? Про це розповідає Ханна Кавіані, журналістка Іранської служби Радіо Свобода.

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