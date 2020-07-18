«Чорні скриньки» збитого в Ірані українського літака вже у Франції – агентство

Бортові реєстратори українського пасажирського літака, збитого в Ірані на початку січня, вже прибули до Франції, повідомляє Агентство «Франс прес» із посиланням на орган розслідування, який має їх досліджувати.

Як підтвердило агентству джерело у французькому Бюро розслідувань і аналізу питань безпеки цивільної авіації, відомому за французьким скороченням BEA, обидва пристрої вже у Франції і надійдуть до бюро в понеділок, 20 липня.

Дані з них буде досліджувати міжнародна команда з 20 осіб.

Французьке Бюро розслідувань і аналізу питань безпеки цивільної авіації (BEA) відоме як одне з провідних агентств світу в справах розшифрування записів пошкоджених бортових реєстраторів із загиблих літаків.

Раніше 18 липня в Ірані повідомили, що обидва пристрої доставили до Парижу в п’ятницю, 17 липня, в супроводі працівників Організації цивільної авіації Ірану і представників органів юстиції. Як заявили в Тегерані, затримка більш ніж у шість місяців із направленням бортових реєстраторів на розшифрування за кордон за умов, коли Іран не має технічної можливості самостійно зняти і розшифрувати дані з пошкоджених пристроїв, пов’язана, мовляв, із коронавірусною пандемією, яка спричинила скасування авіарейсів із Ірану.

Також 17 липня Бюро безпеки на транспорті Канади, громадян якої було багато серед загиблих пасажирів, повідомило, що направляє своїх розслідувачів до Парижу для зняття інформації з бортових реєстраторів літака рейсу PS752 авіакомпанії «МАУ».

Французьке BEA ще 26 червня повідомляло, що Іран попросив у них технічної допомоги у відновленні і знятті даних із голосового і параметричного бортових реєстраторів літака «МАУ» і що роботи заплановано почати 20 липня. У бюро також нагадували, що технічне розслідування веде Іран.

Справа з передачею бортових реєстраторів тривалий час лишалася непевною: Іран заявляв про можливу передачу реєстраторів на розшифрування то до України, то до Франції, кілька разів змінюючи свою думку.

Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах.