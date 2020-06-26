Збиття літака «МАУ»: у Франції планують почати аналіз чорних скриньок в липні

«Технічна робота» над чорними скриньками збитого в Ірані українського «Боїнгу» почнеться наступного місяця – такий прогноз озвучило французьке Бюро розслідувань і аналізу питань безпеки цивільної авіації (BEA) 26 червня.

За повідомленням BEA, Іран звернувся до бюро по «технічну допомогу» з відновленням та завантаженням даних з чорних скриньок збитого «Боїнгу 737».

«Початок технічної роботи запланований на 20 липня. Безпекове розслідування здійснює Іран», – повідомляє установа.

Рада з безпеки транспортування Канади, чимало громадян якої були на борту збитого літака, повідомила, що «надішле команду розслідувачів, щоб взяти участь у завантаженні даних» з чорних скриньок. Очікується, що вони містять інформацію про останні моменти перед тим, як літак збила ракета і він розбився.

Записи розмов у кабіні пілотів та дані з бортових самописців рейсу 752 «Міжнародних авіаліній України» стали предметом тривалих міжнародних переговорів.

22 червня Іран заявив, що передасть чорні скриньки до Франції «в найближчі кілька днів».

Попередніми днями з’являлися повідомлення, що Іран, який раніше вже було погодився передати реєстратори на розшифрування до України, змінив думку і вирішив передати їх до Франції.

На початку березня з’явилася інформація, що влада Ірану погодилася передати Україні бортові реєстратори збитого літака. Але ніяких конкретних повідомлень про це так і не було.

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Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мали б погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах.