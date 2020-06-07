МЗС: Іран досі не відповів на ноту України про врегулювання всіх питань у справі PS 752

Іран досі не відповів на ноту України про врегулювання всіх питань у справі українського літака рейсу PS 752, який збили поблизу Тегерана в січні, повідомив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін у листуванні з Радіо Свобода.

«Перша нота з нашими вимогами і пропозиція для врегулювання всіх питань була направлена до Ірану ще 11 січня. Це озвучував і президент України Володимир Зеленський. Станом на сьогодні, а це 5 місяців, ми не отримали жодної офіційної відповіді. У цій ноті також ішлося і про готовність України провести переговори з Іраном. Відповіді немає. Є лише висловлювання в пресі щодо готовності», – написав Єнін.

Він вважає, що «гарним жестом» була б передача Україні чорних скриньок з літака.

Заступник міністра запевнив, що Україна не затримуватиме переговори з Іраном.

«Я впевнений, що до моменту отримання письмової відповіді від Ірану на нашу січневу ноту, президент вже створить делегацію України. Затримки в початку переговорах від України не буде», – заявив Єнін.

Він додав, шо вимога української сторони до Ірану проста: «як технічне, так і кримінальне розслідування мають відповідати базовим принципам неупередженості, незалежності і прозорості».

«Тому наші слідчі органи і органи прокуратури постійно направляють запити про надання правової допомоги до своїх іранських колег. Коли завершувати слідство, залежитиме від прокуратури, яка є незалежною відповідно до Конституції», – заявив Єнін.

У квітні Радіо Свобода отримало в Ірані інформацію, що на початку березня іранці передали українській стороні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, який пропонує визнати причиною катастрофи літака МАУ «людську помилку».

5 червня Іранська служба Радіо Свобода писала, що Іран вперше згадав про цей документ. Посольство Тегерана в Україні повідомило, що Іран три місяці тому надав Києву пропозиції врегулювати питання, пов’язані з рейсом PS752.

Єнін не відреагував на питання Радіо Свобода про позицію української влади стосовно цього документа.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.​

На початку березня з’явилась інформація, що влада Ірану погодилася передати Україні бортові самописці. Проте досі жодних повідомлень про передачу Україні «чорних скриньок» не було.