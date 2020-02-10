ОГП: Україна хоче отримати від Ірану записи розмов диспетчерів у день катастрофи літака МАУ

Україна хоче отримати від Ірану аудіозаписи і стенограми переговорів між диспетчерами і екіпажами літаків за 8 січня, коли в Ірані збили український літак. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили в Офісі генерального прокурора.

«На даний час органом досудового розслідування (Головне слідче управління Служби безпеки України – ред.) і Офісом генерального прокурора України, відповідно до вимог чинного законодавства, вживаються заходи щодо отримання аудіозаписів переговорів (а також стенограми вказаних розмов) між диспетчерами аеропортів Імама Хомейні та Мехрабад з екіпажем літака Боїнг-737 рейсу PS 0752 та інших аудіозаписів переговорів між диспетчерами й екіпажами літаків за 8 січня 2020 року», – повідомили в ОГП.

Увечері 2 лютого програма «ТСН. Тиждень» на телеканалі «1+1» оприлюднила запис розмови між диспетчером аеропорту Тегерана і другим пілотом літака іранської компанії «Aseman Airlines» зранку 8 січня. Того дня Іран збив літак «Міжнародних авіаліній України», який повертався до Києва. На записах пілот розповідає, що бачить у небі світло від ракети, а потім вибух.

Говорячи про записи, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю «ТСН» заявив: «Іранська сторона знала від самого початку, що наш літак збила ракета, це їм було відомо вже на момент збиття».

В Ірані засудили публікацію записів і заявили, шо це була частина конфіденційного звіту. Посадовець Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаїфар сказав, що «ця дія українців змушує нас більше не ділитися з ними свідченнями».