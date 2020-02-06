Десятки журналістів в Ірані опинились під тиском влади після збиття літака МАУ – «Репортери без кордонів»

Правозахисна організація «Репортери без кордонів» заявила, що десятки іранських журналістів опинилися під тиском влади у вигляді допитів, погроз, обшуків і примушувань закрити свої акаунти в соціальних мережах після того, як минулого місяця біля Тегерана був збитий український пасажирський літак.

Як повідомляє організація 6 лютого, щонайменше 21 журналіста в Ірані викликали й допитували співробітники розвідки, які працюють на елітний Корпус вартових ісламської революції або Міністерство розвідки.

Повідомляється, що співробітники іранської розвідки після збиття українського літака обшукали будинки і офіси багатьох журналістів, забрали комп’ютери, мобільні телефони, книги, документи і рукописи.

Правозахисники заявили, що таку увагу силовиків журналісти викликали тим, що наважилися висловити незгоду з тим, щоб видавати за правду «державну брехню» про трагедію.

«Репортери без кордонів» все ж вказують, що жоден з журналістів не був заарештований, але декого з медійників роботодавці попередили про необхідність бути обережними у висловлюваннях, зокрема у соціальних мережах. Відтак, додають правозахисники, деяким журналістам довелося закрити свої акаунти в Instagram, Twitter чи Facebook, або припинити будь-які публікації на цих платформах.

Керівник іранського відділення «Репортерів без кордонів» Реза Моіні назвав іранських журналістів «подвійними жертвами державної брехні».

«Весь світ спостерігає за тим, як придушення свободи ЗМІ допомогло «узаконити» брехню та серйозні неодноразові порушення прав людини в Ірані», – додав він.

В організації зазначають, що після того, як іранські сили безпеки застосували силу для розгону протестів, викликаних зізнанням офіційного Тегерана у збитті українського літака, влада «посилила тиск на ЗМІ, заборонивши публікацію всього, що не відповідає урядовій лінії».

«Репортери без кордонів» кажуть, що преса в Ірані нині публікує тільки ту інформацію, «що підтверджує» позицію влади, не оприлюднюючи жодних інтерв’ю з родичами жертв катастрофи.

Тим часом 80 іранських журналістів виступили зі спільною заявою, висловивши жаль з приводу того, що вони допомогли розповсюдити «державну брехню» про український літак.

«Всі газети, за погодженням з державним радіо і телебаченням, і за відсутності будь-якого незалежного розслідування, повторили цю велику брехню, а потім зазнали образ і зневаги, коли з’явилася на світ правда», – заявили вони.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.