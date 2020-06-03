Іран вважає Україну пріоритетною державою для розшифрування «чорних скриньок» літака PS 752 – МЗС

Іран вважає Україну пріоритетною державою для розшифрування «чорних скриньок» українського літака рейсу PS 752, повідомило Міністерство закордонних справ України.

У відомстві розповіли, що 2 червня заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зустрівся з послом Ірану в Україні Манучехром Мораді.

«Мораді запевнив у готовності Ірану до діалогу з Україною у правовій, технічній та політичній площинах задля врегулювання проблемних питань, пов’язаних з наслідками авіакатастрофи, а також повідомив, що Україна розглядається Іраном в якості пріоритетної держави у контексті проведення розслідування та розшифрування «чорних скриньок» збитого літака», – повідомили в МЗС.

За даними відомства, посол зазначив, що поширена деякими іранськими ЗМІ інформація щодо намірів Уряду Ірану передати самописці для розшифрування Франції, з огляду на «затягування» українською стороною переговорного процесу, не відповідає дійсності та не відображає офіційну позицію Тегерану.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.​

На початку березня з’явилась інформація, що влада Ірану погодилася передати Україні бортові самописці. Проте досі жодних повідомлень про передачу Україні «чорних скриньок» не було.