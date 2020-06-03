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03 червня 2020, Київ 13:40
Новини | Події

Іран вважає Україну пріоритетною державою для розшифрування «чорних скриньок» літака PS 752 – МЗС

На території аеропорту «Бориспіль» відкрили сквер пам’яті жертвам авіакатастрофи літака МАУ рейсу PS752, що був збитий поблизу Тегерана. Київ, 17 лютого 2020 року

Іран вважає Україну пріоритетною державою для розшифрування «чорних скриньок» українського літака рейсу PS 752, повідомило Міністерство закордонних справ України.

У відомстві розповіли, що 2 червня заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зустрівся з послом Ірану в Україні Манучехром Мораді.

«Мораді запевнив у готовності Ірану до діалогу з Україною у правовій, технічній та політичній площинах задля врегулювання проблемних питань, пов’язаних з наслідками авіакатастрофи, а також повідомив, що Україна розглядається Іраном в якості пріоритетної держави у контексті проведення розслідування та розшифрування «чорних скриньок» збитого літака», – повідомили в МЗС.

За даними відомства, посол зазначив, що поширена деякими іранськими ЗМІ інформація щодо намірів Уряду Ірану передати самописці для розшифрування Франції, з огляду на «затягування» українською стороною переговорного процесу, не відповідає дійсності та не відображає офіційну позицію Тегерану.

Фотогалерея: український авіалайнер розбився в Ірані. Всі пасажири та члени екіпажу загинули
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Фотогалерея: український авіалайнер розбився в Ірані. Всі пасажири та члени екіпажу загинули

Український авіалайнер розбився 8 січня, незабаром після вильоту зі столиці Ірану Тегерану. У результаті авіакатастрофи загинули 176 людей – усі, хто був на борту

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.​

На початку березня з’явилась інформація, що влада Ірану погодилася передати Україні бортові самописці. Проте досі жодних повідомлень про передачу Україні «чорних скриньок» не було.

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