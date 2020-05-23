Відповідальним за збиття українського літака біля Тегерана є оператор ракетної системи – міністр оборони Ірану

Відповідальним за збиття українського літака на початку січня поблизу Тегерана є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню «без отримання дозволу» у сформованих на той час умовах. Про це заявив колишній іранський законодавець Махмуд Садекі з посиланням на отриману відповідь на його запит від міністра оборони Ірану, бригадного генерала Аміра Хатамі щодо причин катастрофи літака.

Садекі повідомив, що надіслав запит міністрові 23 квітня і отримав відповідь лише напередодні.

За його словами, Хатамі повідомив, що оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, імовірно, він не спілкувався з командним центром, покладаючись на «нечітку інформацію» від Міністерства оборони, коли ухвалив рішення про запуск ракети.

Махмуд Садекі зазначив, що хотів отримати від міністра оборони Ірану роз’яснення причин «відсутності координації в національній мережі протиповітряної оборони», що призвела до пуску двох ракет по українському пасажирському літаку в небі біля Тегерана.

4 квітня іранські військові посадовці повідомили, що у справі про збиття українського лайнера затримана одна людина, яка перебуває під слідством.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.​

На початку березня з’явилась інформація, що влада Ірану погодилася передати Україні бортові самописці. Проте досі жодних повідомлень про передачу Україні «чорних скриньок» не було.