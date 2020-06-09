Влада Ірану повідомила про 6 затриманих у справі про збитий український літак

Представник судової влади Ірану Голям-Хосейн Есмаїлі заявив, що у справі про збиття українського пасажирського літака на початку поточного року поблизу Тегерана було затримано шістьох осіб, троє з яких були звільнені під заставу, а ще перебувають під вартою. Про це повідомило у вівторок державне агенство IRNA.

«Судова влада, а зокрема судова організація Збройних сил, відповідає за справу про катастрофу українського літака», – цитує агенція Есмаїлі.

Жодних інших подробиць щодо затриманих та інкримінованих їм статтей не вказується.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.​

На початку березня з’явилась інформація, що влада Ірану погодилася передати Україні бортові самописці. Проте досі жодних повідомлень про передачу Україні «чорних скриньок» не було.