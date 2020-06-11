В уряді повідомили про поступ у переговорах з Іраном про передачу «чорних скриньок» зі збитого літака

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про поступ у перемовинах з Іраном щодо передачі «чорних скриньок» зі збитого у січні літака «Міжнародних авіаліній України», на чому наполягає українська сторона.

«Домовленість про «чорні скриньки» – на порядку денному, вона просунулась далі, ніж була три місяці тому, перед карантином», – заявив прем’єр на брифінгу у четвер.

Шмигаль однак визнав, що переговори з іранською стороною через пандемію коронавірусу перевели у віртуальний режим, що ускладнило вирішення питань щодо передачі матеріалів справи і «чорних скриньок».

Він також зазначив, що з послабленням карантину і появою можливості проведення особистих зустрічей переговори «значно активізують».

Раніше сьогодні Reuters повідомила, що Іран повідомив Міжнародну організацію цивільної авіації при ООН, що надішле до Парижа бортові самописці зі збитого літака «Міжнародних авіаліній України». Офіційних коментарів іранської сторони щодо цього не було.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.​

На початку березня з’явилась інформація, що влада Ірану погодилася передати Україні бортові самописці. Проте досі жодних повідомлень про передачу Україні «чорних скриньок» не було.