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11 червня 2020, Київ 07:51
Новини | Міжнародні

Іран повідомив ICAO, що надішле до Парижа бортові самописці з літака МАУ – Reuters

Місце падіння літака МАУ поблизу Тегерана, 8 січня 2020 року

Іран повідомив Міжнародну організацію цивільної організації (ICAO) при ООН, що надішле до Парижа бортові самописці зі збитого літака «Міжнародних авіаліній України», повідомило агентство Reuters.

За даними журналістів, представник Ірану під час віртуальної зустрічі заявив, що Тегеран надішле пошкоджені «чорні скриньки» до Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) у Франції.

Речниця міністра транспорту Канади Марк Гарно відмовилася коментувати цю інформацію, однак нагадала про зобов’язання, які Іран взяв на себе в березні.

«Вони продемонстрували відкритість для передачі «чорних скриньок», однак ми хочемо побачити конкретні дії з їхнього боку, щоб проаналізувати їх», – заявила Гарно.

Іранські посадовці наразі не надавали коментарів.

Українські експерти вивчають місце катастрофи літака МАУ в Ірані – відео
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Українські експерти вивчають місце катастрофи літака МАУ в Ірані – відео

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Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.​

На початку березня з’явилась інформація, що влада Ірану погодилася передати Україні бортові самописці. Проте досі жодних повідомлень про передачу Україні «чорних скриньок» не було.

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