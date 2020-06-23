МЗС про заяви Ірану щодо «чорних скриньок» збитого літака: чекаємо, коли Іран перейде від слів до дій

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявляє, що Київ прагне забезпечити максимально швидке і неупереджене технічне розслідування причин катастрофи збитого Іраном українського літака.

«Ми чекаємо, поки Іран перейде від слів до конкретних дій, попри позитивну риторику, справа фактично стоїть на місці», – сказав Єнін у коментарі Радіо Свобода. Так він прокоментував слова Мохсена Бахарванда, заступника міністра закордонних справ Ірану, який заявив, що Тереган вирішив направити «чорні скриньки» до Франції і відмовився піти на зустріч Україні й спочатку передати скриньки в Київ, тому що Україна «затягує переговори, і до того ж робить нескінченні заяви в ЗМІ».

Єнін також повідомив, що 26 червня на Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) має виступити представник Ірану і надати останню інформацію щодо бортових самописців.

«Ми активно працюємо з усіма нашими партнерами з тим, щоб схилити Іран до якомога швидшого виконання ним своїх міжнародних зобов’язань. Деталі розкривати поки зарано, але ми розраховуємо на певну конкретику з цього питання в п’ятницю», – повідомив Єнін.

22 червня про те, що Іран передасть бортові реєстратори збитого ним у січні українського авіалайнера для вивчення до Франції, заявив міністр закордонних справ країни Могаммад Джавад Заріф.

За повідомленням МЗС Ірану, в розмові з колегою з Канади, громадян якої було багато у збитому літаку авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», Франсуа-Філіппом Шампанєм іранський міністр заявив, що таке рішення було ухвалене якийсь час тому і буде виконане ближчим часом.

При цьому міністерство повторило свою лінію, що процес передачі бортових реєстраторів затримала коронавірусна пандемія, через яку була скасована більшість міжнародних авіарейсів.

Французьке Бюро розслідувань і аналізу питань безпеки цивільної авіації (BEA) відоме як одне з провідних агентств світу в справах розшифрування записів пошкоджених бортових реєстраторів із загиблих літаків.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю канадському щоденникові The Globe and Mail, що було оприлюднене 21 червня, наголошував, що Іран досі не подав офіційних вибачень і не заплатив належних відшкодувань. «Вони мають зробити, що обіцяли. Інакше в нас не буде іншого вибору – і вони про це знають, – аніж звернутися до міжнародних судів», – наголосив він.

Зеленський також звернув увагу, що іранська сторона звинуватила пандемію в затримці з обіцяною спершу передачею бортових реєстраторів на розшифрування до Києва, і додав: «Ця проблема не може чекати нескінченно, бо ми чекаємо вже дуже довго».

Перед цим з’являлися повідомлення, що Іран, який раніше вже було погодився передати реєстратори на розшифрування до України, змінив думку і вирішив передати їх до Франції.

В Україні тими ж днями заявляли, навпаки, про новий поступ у переговорах із Іраном про передачу «чорних скриньок» зі збитого літака саме Україні. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль при цьому визнавав, що переговори з іранською стороною через коронавірусну пандемію перевели у віртуальний режим, що ускладнило вирішення питань щодо передачі матеріалів справи і «чорних скриньок». Він додав тоді, що з послабленням карантину і появою можливості проведення особистих зустрічей переговори «значно активізують».

На початку березня з’явилась інформація, що влада Ірану погодилася передати Україні бортові реєстратори збитого літака. Але ніяких конкретних повідомлень про це так і не було.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мали б погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах.