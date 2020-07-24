В МЗС пояснили слова про «незаконне втручання» щодо збитого в Ірані українського літака

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін пояснив у коментарі Радіо Свобода слова про «незаконне втручання», що його виявив аналіз даних бортових реєстраторів українського пасажирського літака, збитого в Ірані на початку січня.

«Розшифрування «чорних скриньок» – лише один із етапів для завершення технічного розслідування відповідно до Додатку 13 до Чиказької конвенції (Конвенції про міжнародну цивільну авіацію – ред.). Метою цього розслідування є встановити, що саме стало причиною падіння літака. Для нас дуже важливо, що «чорні скриньки» підтвердили, що літак був справним. Дані розшифровки є додатковим доказом того, що літак упав унаслідок незаконного зовнішнього втручання. В нашому випадку – збиття ракетою. Мета розслідування в рамках Додатку 13 є встановлення причин катастрофи – в даному випадку факт незаконного втручання, – а в рамках 17-го додатку досліджуємо факт незаконного втручання: хто керував ЗРК, чому вирішили збивати саме цей літак, який був ланцюжок командування? На ці питання ще дійсно має дати відповідь кримінальне розслідування», – пояснив Єнін.

Раніше 24 липня заступник голови МЗС України висловив у твітері вдячність усім партнерам в успішному знятті даних із обох бортових реєстраторів збитого українського літака і їхньому первісному аналізі і наголосив: «Розшифрування підтвердило факт незаконного втручання стосовно літака».

«Ми чекаємо на іранську сторону для першого раунду переговорів наступного тижня», – додав він, маючи на увазі вимоги української сторони про переговори з Іраном про відшкодування і про належний перебіг розслідування після того, як Тегеран практично пів року зволікав із передачею самописців на дослідження за кордон при тому, що сам Іран не має технічної можливості самостійно зняти і розшифрувати дані з пошкоджених пристроїв.

Попереднього дня, 23 липня, органи розслідування авіаційних інцидентів Франції, а також Канади повідомили, що інформація з обох бортових реєстраторів українського літака повністю знята і здійснений її попередній аналіз.

Дослідження здійснили у французькому Бюро розслідувань і аналізу питань безпеки цивільної авіації (BEA), що відоме як одне з провідних агентств світу в справах розшифрування записів пошкоджених бортових реєстраторів із загиблих літаків. У процесі брали участь, серед інших, і українські експерти. Що саме з’ясовано, детально не повідомляли. Усі отримані дані передали представникам Ірану, який веде технічне розслідування інциденту. Кримінальне розслідування буде окремим процесом.

Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах. Україна відкидає таку пропозицію.