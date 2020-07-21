Кулеба про збиття літака МАУ: зчитування чорних скриньок пройшло успішно, в Києві чекають на делегацю з Ірану

Зчитування чорних ящиків зі збитого українського літака «Міжнародних авіаліній України» відбулося 20 липня і пройшло успішно, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу 21 липня.

Він, втім, додав, що Іран «надто довго» затримував передачу бортових самописців міжнародній спільноті.

«Вчора відбулося зчитування чорних ящиків, за моєю інформацією, воно пройшло успішно. Але я хочу наголосити, що попри всі пояснення, які ми чуємо від іранської сторони, ми занадто довго чекали на передачу чорних ящиків для розшифрування. І, коли ми чуємо аргументи про те, що літаки не літали, не було можливості – я хочу запевнити вас, що для питання транспортування чорних скриньок на розшифровку, і Україна, і інші постраждалі країни були готові вжити екстраординарних заходів, включно з надсиланням літака для того, щоб скриньки якнайшвидше були розшифровані в авторитетній лабораторії», – сказав він.

Кулеба додав, що скриньки розшифрували у французькому місті Ліон в присутності представників кількох країн, в тому числі українських експертів.

Також голова МЗС ще раз повторив, що Київ не приймає пояснення Ірану про «людську помилку», яка нібито стала причиною збиття літака.

«Іран має пояснити в усіх деталях, що сталося. В сучасному світі просто взяти й збити літак одінй людині не під силу. Навіть якщо це людина надзвичайно підтсупна, талановита і сповнена злих намірів. Ми маємо ставити питання ширше: не про людську помилку, а про взагалі функціонування системи управління повітряним простором Ірану. І ми хочемо почути відповідь на питання - чи ця система функціонувала на момент збиття літака, чи вона функціонувала коректно, чи не було втручань у її діяльність, і якою все-таки є істинна причина збиття мирного українського літака над Іраном. Саме його, а не інших літаків, які перебували в іранському просторі», – зазначив міністр.

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Кулеба нагадав про очікування Києва від Ірану: Тегеран повинен визнати свою міжнародну відповідальність за збиття українського літака, вибачитися, провести технічне розслідування відповідно до вимог Чиказької конвенції, а також кримінальне розслідування з притягненням всіх винних до відповідальності.

Крім того, за словами міністра, в Києві вже цього тижня чекають на делегацію з Ірану для переговорів щодо цього питання.

«Вчора ми отримали інформацію про те, що іранська делегація готова прибути до України вже цього тижня для ведення перемовин з нами щодо компенсації. Ми давно наполягали на такому візиті. Ми готові до цих переговорів і розраховуємо на те, що сьогодні Іран вже офіційно підтвердить візит своїх представників і цього тижня в Києві відбудуться такі перемовини», – додав Кулеба.

2 липня країни міжнародної групи з координації допомоги жертвам збитого в Ірані українського літака, до якої входять Україна, Канада, Афганістан, Велика Британія і Швеція, підписали Меморандум про взаєморозуміння у співробітництві на переговорах щодо виплати компенсацій Іраном. Документ визначає Україну речником, що від імені групи буде вести перемовини з Іраном.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі дев’ять членів екіпажу і 2 пасажирів).